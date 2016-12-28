Devlet Koruması Altındaki Çocuklardan Kamuya 3 Bin 220 Atama Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Devlet Koruması Altındaki Çocukların Kamuya Atanması" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 3 bin 220 kadro/pozisyonuna yerleştirme yapılmasının planlanmakta olduğunu açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından "Devlet Koruması Altındaki Çocukların Kamuya Atanması" ile ilgili yapılan açıklamada, "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında adayların tercihleri alınacaktır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 3 bin 220 kadro/pozisyonuna yerleştirme yapılması planlanmaktadır" denildi



Hak sahiplerinden; ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri KPSS sonuçlarına göre; ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmeleri ise kura sonucuna göre gerçekleştirileceği belirtildi. Yerleştirme yapılacak kadro/pozisyonlardan; bin 234 adedine KPSS sonuçlarına göre, bin 986 adedine Kura Sonuçlarına göre, yerleştirme yapılacağı bildirildi. Yapılacak yerleştirme işlemlerine ilişkin Tercih Kılavuzu 30/12/2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı www.dpb.gov.tr adresinde ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adresinden yayımlanacağı bilgisi verildi. - ANKARA