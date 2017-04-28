Devlet İlk Evini Alacaklara 15 Bin TL Destek Veriyor

Sosyal yardımların yoksulluğun engellenmesi ve muhtaç durumdaki kişilerin hayata tutunmaları açısından önemi çok büyük. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016'da toplam 32 milyar TL sosyal yardım yapılmış. Bu yardımlardan toplam 3 milyon 154 bin hane yararlanmış. Ülkemizde sosyal yardımların kapsamı genişledi. Sosyal yardımlardan pek çok sosyal kesim faydalanabiliyor.

ÜZERİNE TAPU OLMAMALI

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara konut hesabı açtırmaları halinde devlet tarafından 15 bin TL'ye kadar önemli ölçüde destek sağlanıyor. Konut hesabı açtırıp tasarruf yapan kişilere devlet desteği veriliyor ve bu kişilerin ev sahibi olması sağlanıyor. 7 Haziran 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendisine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşları konut hesabı açtırarak devlet desteğinden yararlanabilirler. 18 yaşın altındaki kişiler için konut hesabı açılabilir ancak hesap açılışı 18 yaş altındaki kişinin velisi veya vasisi tarafından yapılmalıdır.Konut hesabı bankaların yurtiçindeki şubelerinde TL cinsinden açılmalı. Konut hesabının ortak hesap olarak açılması mümkün değildir. Konut hesabı açtıracak kişinin tamamı kendi üzerine olan bir tapusunun bulunmaması da şart. Bir kişi yalnızca bir tane konut hesabı açtırabilir. Diğer yandan konut hesabının açıldığı bankadan bir başka bankaya transfer edilemez. Bu nedenle konut hesabı açtıracak kişilerin hesap açtıracakları bankayı iyi tercih etmeleri gerekiyor.

30 BİNE KADAR YATIRABİLİR

Konut hesabı açtıran kişi konut hesabı açılış tarihinde hesaba 30 bin TL'ye kadar para yatırabilir. Bu sayede konut hesabına uygulanacak devlet desteğinin miktarının artırılması söz konusu olabilir. Konut hesabı açtıran kişiler isterlerse ayda bir, isterlerse üç ayda bir hesaba ödeme yapabilirler. Ödemelerini aylık olarak yapan kişiler ayda en az 250, en fazla 2.500 TL ödeme yapabilirler. Üç aylık ödeme yapanlar için ise alt limit 750, üst limit 7.500 lira.

AKSATMAMAYA DİKKAT EDİN

Konut hesabına aylık ödeme yapmayı tercih eden bir kişinin bir yıl içerisinde üçten fazla kez, üç aylık ödeme yapmayı tercih eden kişinin ise bir yıl içerisinde birden fazla kez hesaba ödeme yapmaması halinde bu kişilere devlet katkısı ödenmez. Diğer yandan bu durumlarda açılan hesap, konut hesabı statüsünden çıkartılır.

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, konut hesabı açtıranların destekten yararlanabilmeleri için sistemde en az üç yıl kalmaları şart. Hesaba 36 ila 47 arasında para yatıranlar biriken paranın yüzde 15'ini 13 bin TL'yi geçmemek üzere, 48 ila 59 ay yatıranlar paranın yüzde 18'ini 14 bin TL'yi geçmemek üzere ve 60 ay ve üstü para yatıranlar ise paranın yüzde 20'sini 15 bin TL'yi geçmemek üzere devlet katkısı olarak alabilirler.

27 YAŞINA KADAR EVLENME PLANI YAPANLARA FIRSAT!

Diğer taraftan 27 yaşına kadar ilk evliliğini yapan ve çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanma şartlarını yerine getiren kişiler de çeyiz desteğinden yararlanabiliyor. Evlenmeyi düşünen gençler için çeyiz hesabı çok güzel bir katkı olarak dikkat çekiyor. Türk vatandaşları ve mavi kartlılar çeyiz hesabı açtırabilirler. Çeyiz hesabı bankaların yurtiçindeki şubelerinde TL cinsinden açılmalı. Çeyiz hesabı açtıran kişi çeyiz hesabı açılış tarihinde hesaba 15 bin TL'ye kadar para yatırabilir.

SÜREYİ 5 YILA UZATAN ÜST LİMİTİ KAPAR

Çeyiz hesabı açtıran kişiler isterlerse ayda bir, isterlerse üç ayda bir hesaba ödeme yapabilirler. Ödemelerini aylık olarak yapan kişiler ayda en az 100, en fazla 1.000 TL ödeme yapabilirler. Çeyiz hesabı katılımcısı hesapta biriken parayı bir yıl içerisinde en fazla iki kez çekebilir. Evlenmeyi ve bir yuva kurmayı düşünen gençler işe girer girmez çeyiz hesabı açtırmalılar. 27 yaşından önce evlenmeleri ve hesaba en az üç yıl ödeme yapmaları halinde destekten yararlanabilecekler ve evlenirken ortaya çıkan masrafları bir parça üstlenebilecekler. Diğer yandan hesaba devlet desteğinin üst limiti 5 bin TL. Bu nedenle çeyiz hesabı açtırıp üç yıl içerisinde evlenmeyi düşünenler bu süreyi beş yıla uzatarak üst limitten destek alabilirler.

ÖDEMELER NASIL ALINIR?

Çeyiz hesabı açtıran kişiler evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair belgeyle hesabın olduğu bankaya müracaat etmeliler. Banka ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yürüttüğü işlemler sonucunda banka çeyiz hesabı açtıran kişilere ödemelerini yapar.