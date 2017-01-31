Devlet Hastanesinde Morgda Cesetle Özçekim Soruşturması

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Devlet Hastanesi Müdürü hastane morgunda cesetle öz çekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan müdür F.S. hakkında hastane yönetimi soruşturma başlattı.



Edinilen bilgiye göre, Hastane Müdürü F.S. dün öğle saatlerinde emniyet güçlerince morgda cesetle özçekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan F.S'nın ifadesinde, "Ben görevim gereği hastanenin her yerinin fotoğrafını çekerek aksaklıkları tespit etmeye çalışıyorum. Çektiğim fotoğraflar bu amaçla çekilen fotoğraflardır" dediği öğrenildi.



Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakan Çimşir ise yaptığı açıklamada geçtiğimiz cuma günü kendilerine bir ihbar geldiğini, bu ihbara istinaden adli birimlere suç duyurusunda bulunduklarını, kendilerinin de idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Çimşir, adli ve idari soruşturmalar tamamlanmadan net bir açıklama yapamayacağını belirtti.



F.S.'nin öz çekim yaptığı cenazelerin yakınlarının da dinleneceği ve ifadelerinin alınacağı belirtildi. F.S.'nin ise hastanedeki görevine devam ettiği kaydedildi. - ANTALYA