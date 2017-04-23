Devlet Erkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda milletvekilinin bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yoldan yürüyerek Anıtkabir önüne geldi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda milletvekilinin bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yoldan yürüyerek Anıtkabir önüne geldi. Bu sırada yağmur, kara çevirerek soğuk hava etkisini arttırdı. Atatürk'ün mozelesi önünde saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nı okuyan devlet erkanı, mozeleye çelenk bıraktıktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.