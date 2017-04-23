Devlet Erkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti 1

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti 1(Tür: Ankara)

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti 1

(Tür: Ankara)

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Anıtkabir, Ankara, Erbaş, Er, Asker