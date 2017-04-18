Devlet Büyüklerine Hakaretten 6 Kişiye Gözaltı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından sevinç gösterilerinde bulunmak üzere araçlarıyla tura çıkan bir grup AK Partli'nin önünü kesip, devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.



Alsancak Semti 1'inci Kordon'da referandumda 'Evet' çıkasını kutlayan ve araçlarıyla şehir turu atıp sevinç gösterisinde bulunan bir grup AK Partili'nin önünü, iddiaya göre başka bir grup kesti. Devlet büyüklerine ile gruptakilere hakaret ettiği öne sürülen gruptakiler, daha sonra uzaklaştı. Şikayet üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından bu kişilerin kimliklerini belirleyen polis, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İzmr