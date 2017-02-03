Devlet Bankasından Öğrencinin Kefilliği ile Usulsüz Kredi Verildi İddiası

Erzurum'da bir devlet bankası tarafından iki kefilin ekonomik durumları göz önünde bulundurulmadan bir kişiye 1,5 milyon civarında usulsüz kredi verildi iddia edildi.



Erzurumlu gazeteciler Cem Atmaca ve Ender Yüncü, 'Haftaya Bakış' programında bir devlet bankası tarafından usulsüz kredi verildi iddiasında bulundu. İddiaya göre, bir devlet bankası tarafından K.D. isimli şahsa 1,5 milyon lira kredi verildi. K.D., krediye karşılık biri asgari ücretli diğeri de henüz üniversitesi öğrencisi iki kişiyi kefil gösterdi. K.D. daha sonra da krediyi ödeyemedi. Geçen süreçte kefillerden asgari ücretle çalışan C.A.'nın babadan kalan iki evi bankanın uyguladığı hacizle satıldı.



Gazeteci Ender Yüncü, K.D'nin krediyi ödeyemediğini ve iflas ertelemede bulunduğu ve konunun mahkemesinin sürdüğünü belirterek, "Biz Haftaya Bakış programında bunu dile getirdik. Bu bankanın Erzurum'da kişiye göre kredi verdiği esnaf tarafından da belirtiliyor. Kefillerin maddi durumları göz önünde bulundurulmadan. Bu olayda görüldüğü gibi usulsüz kredi verilmiş. Kefiller, biri asgari ücretle çalışan şimdi ise işsiz durumda diğeri de sadece 400 lira burs alan üniversite öğrencisi. Bu banka bu şartlarda bir esnafa 1,5 milyon civarında nasıl ticari kredi verebiliyor. Normal şartlarda bu kadar yüksek rakamın çok aşağısında bile kredi vermiyorlar. Bu trajikomik bir olay. Bankaların kredi verme kriterleri şubelere göre değişmiyor tabi ki. K.D'nin banka müdürü ile bu krediyi ayarladığı ileri sürülüyor" diye konuştu. - ERZURUM