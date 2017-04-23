Devlet Bahçeli: TBMM Dün Milli Mücadelenin Ana Karargahıydı Bugün Aynıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. Değişen hükümet etme sistemiyle birlikte 23 Nisan 1920 ruhu perçinlenmiş, milli egemenlik pekişmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, karışıklıktan ve dış tazyikli kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemeli, bunu aklına dahi getirmemelidir" dedi. ...