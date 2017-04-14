Devlet Bahçeli: Partimiz İçinde Fetö ile İlişkisi Olan Vekilleri Biliyorum

Habertürk'te canlı yayında anayasa referandum una ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli 'FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili kendi partinizin içinde bazı isimler var mı? sorusuna cevap verdi. PARTİMİZ İÇİNDE FETÖ İLE İLİŞKİSİ OLAN VEKİLLER VAR 'Bizim partimizin içinde 'Fethullah Gülen Hareketi'yle ilişkili olanla...