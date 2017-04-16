Devlet Bahçeli Oyunu Kullandı

MHP Lideri Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı.

MHP Lideri Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı....

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