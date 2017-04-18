Devlet Bahçeli Helikopter Kazasında Şehit Olanlar İçin Mesaj Yayınladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olanar için Twitter hesabından açıklama yayınladı.

Bahçeli paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter görev uçuşu esnasında düşmüştür. Bu acı ve yürek yakan kaza sonucunda 7 polis, 1 hâkim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladı maalesef şehit düşmüştür.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir Mehmedimiz şehit olmuştur. Muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

"İNANMIŞ BİR RUHLA BEKAMIZI SAVUNAN KAHRAMANLARIMIZI RABBİM KORUSUN"

Şu anda vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla bekamızı savunan kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum.

Devlet Bahçeli'nin tweetleri:

