Devlet Bahçeli'den 'Güneş Gözlüklü' Paylaşım

Dha ANKARA- Devlet Bahçeli'den 'güneş gözlüklü' paylaşım MHP'nin resmi Twitter adresinden, "Ne mutlu Türk'üm diyene...!" başlığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güneş gözlüğü taktığı fotoğraflar paylaşıldı.

Dha ANKARA- Devlet Bahçeli'den 'güneş gözlüklü' paylaşım MHP'nin resmi Twitter adresinden, "Ne mutlu Türk'üm diyene...!" başlığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güneş gözlüğü taktığı fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, Bahçeli'nin güneş gözlüklü, makam arabasının dışında, yol kenarında çekilmiş hali görülüyor.

(FOTOĞRAF)

ANKARA (DHA) -

(Tür: Ankara)

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