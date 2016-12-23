Devler Mehmet Ekici İçin Karşı Karşıya...

Galatasaray'da Mehmet Ekici girişimi hızlanıyor. Bir süre önce Trabzonspor'la iyi ilişkileri bozmamak için öncelikle Bordo-Mavililer'in bu konudaki duruşunu bekleyen Galatasaray Yönetimi, araya Beşiktaş'ın girmesiyle telaşa kapıldı.

26 yaşındaki oyuncuyu rakibine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, transferi çıkmaza sokmadan çözecek bir formül arıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'ye haber gönderen yönetimin, "Trabzonspor ile anlaşırsan o zaman diyeceğimiz bir şey olmaz.?Ancak iş Trabzonspor'dan çıkarsa mutlaka bizim de teklifimizi dinle, öyle karar var.?Bizimle görüşmeden kimseye 'evet' deme" mesajlarını verdiği öğrenildi.

İŞİ DURSUN ÖZBEK BİTİRECEK

Bu noktada da devreye bizzat Galatasaray Başkanı Dursun?Özbek girecek. Trabzonspor'un patronu Muharrem?Usta ile yakın dost olan Özbek'in en kısa zamanda Mehmet?Ekici transferi için başbaşa bir görüşme talep edeceği ve son durum hakkında bilgi isteyeceği gelen haberler arasında. Mehmet?Ekici ise gelişmeleri yakından izliyor.

Kaynak: Fanatik