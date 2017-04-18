Devler Ligi'nde İlk Yarı Finalist Atletico Madrid

Leicester City - Atletico Madrid: 1 - 1



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, deplasmanda İngiliz ekibi Leicester City ile 1 - 1 berabere kalarak, ilk maçtaki 1 - 0'lık avantajla tur atlayan taraf oldu.



King Power Stadyumu'nda oynanan maçta Atletico Madrid'in golünü 26. dakikada Saul Niguez, ev sahibi takımın golünü ise 61. dakikada Jamie Vardy kaydetti.



İlk maçı evinde 1 - 0 kazanan İspanyol ekibi, bu beraberlikle yarı finale yükselen ilk takım oldu.



İSTANBUL / DHA