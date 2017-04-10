Devler Ligi'nde Heyecan Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, Salı günü ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.



Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:



11 Nisan Salı:



Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)



Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)



12 Nisan Çarşamba:



Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)



Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)