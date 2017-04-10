Devler Ligi'nde Heyecan Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları Salı günü başlayacak.

Devler Ligi'nde Heyecan Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, Salı günü ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

11 Nisan Salı:

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

12 Nisan Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Bayern Munich, Fc Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, İngiltere, 19 Nisan
2
sponsored ads