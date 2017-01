Devir Tersine Dönüyor, Kentten Köye Göçler Başlıyor

Sanayileşmenin ardından başlayan insanların köylerden kente göçü, günümüz şartlarının bu durumu tersine döndürmesiyle yön değiştirdi. Bu kapsamda devletin de desteğiyle tarım ve hayvancılığa yönelen birçok genç, babalarının-dedelerinin yıllarca geçimlerini sağladıkları, yaşamlarını sürdürdükleri köylerin yolunu tutuyor.



Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde, 2016 yılı Genç Çiftçi Desteklemeleri Projesi kapsamında 77 Genç Çiftçiye 462 Büyükbaş Hayvan Dağıtım Töreni düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt, diğer ilgililer ve genç çiftçiler katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt, bugün, 77 kişiye Hereford, Angus ve Red Angus cinsi 462 büyükbaş düve dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemize, ilimize, çiftçilerimize bol kazanç getirmesini dileyerek, hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.



Eskişehir Valisi Azmi Çelik ise, projenin Eskişehir'in hayvancılık kapasitesini arttıracağını söyledi. Çelik, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından başlatılan genç çiftçilerimizi destekleme projesi kapsamında bugün ilimizde hak sahibi olan 143 çiftçimizden büyükbaş hayvan konusunda hak sahibi olan 77'sine Uruguay'dan getirtilen, her bir çiftçimize 6 adet olmak üzere toplam 462 adet düvelerin dağıtım töreni için toplandık. Bu kapsamda ilimize 4 milyon 300 bin liralık bir destekte bulunulmuş oldu. Ümit ediyorum ki ilimizin memnuniyet verici düzeyde olan hayvancılık kapasitesi bu vesile ile de biraz daha artmış olacak. Hem ilimiz ekonomisine hem de bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlanmış olacak" dedi.



143 genç çiftçiden 108'i kadın



Vali Çelik, bu konuda sevindirici olan bir detaya da dikkat çekerek, şöyle devam etti:



"Bu konuda sevindirici olan 143 genç çiftçimizin 108'inin bayan olmasıdır. 108 bayanın yanı sıra 35 de erkek çiftçimize destek verilmiş oldu. Ben hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah yeni yılın da hem ülkemize hem tüm insanlığa huzur, sağlık ve bu türlü projelerle de bereket getirmesini temenni ediyorum."



"Devletin destekleriyle kentten köye göç başlıyor"



Genç çiftçilerden Pınar Yılmaztürk, projeye nasıl başvurduğunu anlatarak, bu konudan radyo ve televizyonlar aracılığıyla haberdar olduklarını kaydetti. Yılmaztürk, "Bu konudan haberdar olduktan sonra Tarım İlçe Müdürlüğüne gittik. Bir form aldık ve daha sonra gerekli evrakları hazırladık. Başvurum kabul edildi ve destek almaya hak kazandım. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize çok teşekkür ederim. Devletin destekleriyle kentten köye göç başlıyor. Devletin köydeki insanlara desteği sürdükçe kentten köye göçler sürecektir" diye konuştu.



"Her şey sanayileşme değil, yemek için önce üretmemiz gerekiyor"



Yine devlet desteği alan genç çiftçilerden Aslı Yılmaztürk de, şöyle konuştu:



"Ben bunu internette gördüm. Devletimizin böyle bir destek vermesinden çok memnun oldum. İnşallah biz bu işe devam edeceğiz. Sadece sanayileşme değil de artık bir köye dönüş olmasını istiyoruz. Çiftçilerin kalkınmasını istiyoruz. Çünkü her şey sanayileşme değil, yemek için önce üretmemiz gerekiyor. Projede emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."



Tören, genç çiftçilere temsili çek verilmesi ve Uruguay'dan gelen büyükbaş hayvanların önünde toplu fotoğraf çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR