Deveran Aralığı Sergisi" Kosova'da Açıldı

Türk ressam Betül Burnaz'ın yağlı boya resimlerinden oluşan "Deveran Aralığı Sergisi", Kosova'nın başkenti Priştine'de açıldı.



Priştine Yunus Emre Enstitüsü tarafından Qahili Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi.



Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın dünyadaki insanları birleştiren önemli öğelerden biri olduğunu belirterek, bu buluşmaların Kosova ile Türkiye arasındaki dostluğa da önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.



Sergide özel eserlerin bulunduğunu kaydeden Ülker, "Soyut resim yoğunluklu faaliyetleri Kosova'ya tanıtma arzusu içerisinde olduk." dedi.



Ressam Burnaz da resimlerindeki geometrik ve soyut şekiller aracılığıyla Allah'a olan sevgi ve inancı betimlediğini ifade etti.



Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür eden Burnaz, "Yunus Emre Enstitüsü bu sergiyi Avrupa'da sergilemeyi üstlendi. Şimdi Balkanlar'ı da geziyor. Bundan önce üç farklı Balkan ülkesinde sergilendi. Üsküp'e de gitmesi planlanıyor. Ortadoğu'ya da inecek." diye konuştu.



Eserlerinde doğduğu ve yetiştiği kültürden izlenimleri taşıdığını aktaran Burnaz, "Doğu kültüründe doğdum ama Batı kültüründe eğitim aldım. Kosovalı sanatçılara da önerim, kendi bulundukları coğrafya üzerinde durup perspektiflerini dünyaya çevirmeleri. O zaman yerel ve bir yandan da orijinal eserler çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.



Serginin ziyaretçilerinden Enilda Namligjiu ise Burnaz'ın resimlerini "harika" olarak nitelendirerek, "Yunus Emre Enstitüsü farklı etkinlikler düzenliyor. Her biri diğerinden daha cazip. Farklı etkinliklerle Türk dilini öğrenmemize imkan sağlıyor." dedi.



33 resimden oluşan sergi, 7 Şubat'a kadar açık kalacak.



"Deveran Aralığı Sergisi" geçen aralık ayında da Arnavutluk'ta sergilenmişti.