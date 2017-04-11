Develi'de Polis Günü Kutlamaları Yapıldı

Polis teşkilatının 102. kuruluş yıl dönümü Cumhuriyet Meydanında Develi Protokolünün katılımıyla kutlandı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Polislik mesleğinin amacı ve ne denli hayati bir öneme sahip olduğu ile alakalı İlçe Emniyet Müdürü Volkan Barış Şalgar kısa bir selamlama ve bilgilendirme konuşması yaptı. Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından İlçe protokolü Emniyet binasını ziyaret ederek polislerle hasbihal edip günlerini tebrik ettiler. - KAYSERİ