Develi'de Metruk Metruk Ev Yıkımı Çalışmaları

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde belediyenin metruk evlerin yıkım çalışmaları devam ediyor.



İlçeye bağlı Çayırözü Mahallesi'nde bulunan ve mahalle sakinleri için tehlike oluşturan metruk evler belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım işleminden sonra belediye ekipmanlarıyla hafriyatlarını da temizleyerek gerekli çevre düzenlemesini de yapan ekipler, alanı mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi. - KAYSERİ