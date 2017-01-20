Develi'de Karne Heyecanı

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminin sonlanmasından dolayı Develi ilçe protokolü karne gününde okulları ziyaret ederek miniklerin sevincine ve heyecanına ortak oldu.



Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan ile birlikte Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Erciyes Ortaokulunu ziyaret ederek miniklere karnelerini dağıttı.



Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulunu ziyarette okulun inşasını tamamlayan hayırsever Salih Onaran da ailesiyle birlikte öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Develi Kaymakamı Duru ve Belediye Başkanı Cabbar, kısa sürede inşasını tamamlayarak eğitim-öğretime faaliyetlerine hazır hale getirmesinden dolayı Salih Onarana teşekkürlerini iletti. Salih Onaran da başarılı olan öğrencilere hediye çeki verdi.



Atatürk İlkokulunu ziyaret eden protokol üyeleri öğrencilere karnelerini vererek tebrik ettiler. Erciyes Ortaokulu ziyaretinde Develi Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden olan kitap ve oyuncak kumbarasında biriken kitapları başarılı öğrencilere hediye eden protokol üyeleri öğrencilerle, velilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Ziyaretleri esnasında Başkan Cabbar öğrencilere "Eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamladığınız için hepinizi ayrı ayrı tebrik eder gözlerinizden öperim. İnşallah bu sevinci ve heyecanı hayırlı ve güzel işlerinizde bir ömür boyu hissedersiniz. Bizler okullarımızı sürekli ziyaret edip sizlerin durumlarıyla ilgili öğretmenlerinizden bilgiler alıyoruz. İnşallah başarılarınızı artırdığınız müddetçe maddi manevi desteklerimizle sizlerin hep yanınızda olacağız. Ailelerinizle hayırlı bir tatil geçirmenizi diler tekrar tebrik ederim" dedi. - KAYSERİ