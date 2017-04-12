Develi'de Hükümlülere Destek Protokolü

Develi Belediyesi, Ceza İnfaz Kurumu ve Halk Eğitim Merkezi arasında, hükümlülere iş desteği sağlamak için hazırlanan protokol Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın makamında imzalandı.



Develi Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere yönelik yeni iş kuracakların KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi ve hükümlülerin kişisel gelişim anlamında kendilerini gerçekleştirmesini amaçlayan protokolün Develideki hükümler için önemli bir kazanım olduğunu belirten Başkan Cabbar, Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Nurdoğan Ertuğrul ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Bülbül'e de desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ