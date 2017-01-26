Develi Çarşı Camii'ne Tadilat Müjdesi

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Hakkı Murat ve beraberindeki heyet Çarşı Camii tadilat çalışmaları önce Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'la makamında bir araya geldi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Hakkı Murat ile beraberindeki heyetle başkanlık makamında hasbihal etti. Develi Çarşı Caminin dış görüntüsünün Develi'ye yakışmadığını belirten Başkan Cabbar "Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Merkez Çarşı Caminin dış yapısının olumsuz görüntüsünden bir an önce kurtulması için gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılmasını arzuluyoruz. Çalışmalar kapsamında Develi Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi. Vakıflar Bölge Müdürü Hakkı Murat da, "Merkez Çarşı Cami için gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra tadilatın en kısa sürede başlayacağı müjdesini vermek istiyorum." diye konuştu. - KAYSERİ