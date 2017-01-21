Develi Belediyesi Proje ve Eğitim Ofisi, 2017 yılı girişimcilik eğitimlerine başladı.
Geçtigimiz yıl 128 firmayla beraber başarı yakalayan Develi Belediyesi, yeni girişimcilerin desteklenmesi için ofis sorumlusu Doğan Balak gözetiminde eğitimlere hız verdi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2016 yılında bin 863 değişik alanlarda belgelendirme yaptıklarını belirterek, eğitimler sonucu kurulan firmaların ciddi destekler aldıklarını belirtti. - KAYSERİ
Develi Belediyesi Girişimcilik Eğitimlerine Başladı
Develi Belediyesi Proje ve Eğitim Ofisi, 2017 yılı girişimcilik eğitimlerine başladı.
Develi Belediyesi Proje ve Eğitim Ofisi, 2017 yılı girişimcilik eğitimlerine başladı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads