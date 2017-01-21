Develi Belediyesi Girişimcilik Eğitimlerine Başladı

Develi Belediyesi Proje ve Eğitim Ofisi, 2017 yılı girişimcilik eğitimlerine başladı.

Develi Belediyesi Girişimcilik Eğitimlerine Başladı

Develi Belediyesi Proje ve Eğitim Ofisi, 2017 yılı girişimcilik eğitimlerine başladı.

Geçtigimiz yıl 128 firmayla beraber başarı yakalayan Develi Belediyesi, yeni girişimcilerin desteklenmesi için ofis sorumlusu Doğan Balak gözetiminde eğitimlere hız verdi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2016 yılında bin 863 değişik alanlarda belgelendirme yaptıklarını belirterek, eğitimler sonucu kurulan firmaların ciddi destekler aldıklarını belirtti. - KAYSERİ

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