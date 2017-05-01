Develi Belediyesi Coğrafi İşaretler Ürün Fuarında
Develi Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde, Türkiye’nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, Ankara’yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katılarak stant açtı.
Develi Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde, Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, Ankara'yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak stant açtı.
ATO Congresium'da gerçekleştirilen zirvenin açılışında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda davetli yer aldı. Zirve'nin açılış törenine Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu katıldı.
ATO Congresium'da gerçekleştirilen zirve kapsamında, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ATO Başkanı Gürsel Baran ve diğer protokol üyeleri Develi Belediye standını ziyaret etti.
Develi Belediye Başkan Yardımcı Abdullah İslamoğlu ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ali Orhan Stantta misafirlerine Gacer bitkisinden yapılmış ekmek, kek, pilav ve Develi yöremize ait Pırtımpırt yemeği ve Develi Cıvıklısı ikram etti. Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu "Bu zirveye katılmamızdaki amacımız Develi'nin kendine özgü ürünleriyle Türkiye'de ve Dünya'da farkındalık oluşturmak. Üreticilerimize destek olmak için bugün burada olduklarını belirten İslamoğlu, Develi'de Gaceri bu işin merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.
Gacer ürünü hakkında çok fazla olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten İslamoğlu, ilerleyen günlerde Gacerin bütün çeşitleriyle Türkiye'nin dört bir yanında tüketiciyle buluşmasını sağlayacağız dedi. - KAYSERİ