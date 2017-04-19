Develerle Gezilen Eski Kervan Yolunda Şimdi Atv'ler ile Gezecekler

Yüzyıllar boyunca kervanların geçiş yaptığı, yıllar boyunca da develerle İran-Trabzon transit yolu üzerinde yolcu ve yük taşımacılığı yapanlara geçit veren Zigana köyü son dönemde doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak isteyen 3 kardeş ise yörede ATV ve bisiklet turları başlattı.



Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Zigana köyünde yaşayan maden mühendisi, makine mühendisi ve tarih öğretmeni 3 kardeş turizm amaçlı kurdukları şirket aracılığıyla 7 ATV ve 8 dağ bisikleti alarak bölgede yaşanan tanıtım ve turizme yönelik faaliyet eksikliğini gidermek için yola çıktı. 3 kardeşten en küçüğü olan Osman Şahin, Zigana köyü, Zigana Dağı ve Limni Gölü Tabiat Parkı arasındaki parkurda hizmet verdiklerini söyledi. İlerde daha büyük araç ve güzergahlarla hizmet vermeyi planladıklarını kaydeden Şahin, ayrıca kış aylarında hizmet vermek için kar paletli ATV dönüşümü yapmayı ve Limni Gölü'nden Karaca Mağarası'na da parkur yapmayı planladıklarını ifade etti.



Ziyaretçilerin gelmeden önce web sitesinden, sosyal medyadan, e-posta veya telefonla kendilerine ulaştığını kaydeden Şahin, "Ziyaretçilerimiz gelince güzergah seçimini yapıyoruz. Zigana köyü merkezindeki sabit istasyonumuz ve Zigana Dağı ve Limni Gölü'nde bulunan mobil istasyonlarımız arasında bağlantı kurarak parkurumuzu tamamlıyoruz" dedi. Zigana coğrafyasına ait düzlük alanlar ve patika yollarda parkur belirlediklerini dile getiren Şahin, "Zigana köyü, Zigana Dağı ve Limni Gölü Tabiat Parkı arasında çizdiğimiz güzergahlarla devam ediyoruz. Artırmak istediğimiz güzergahlar var. Limni gölünden Karaca Mağarası'na oradan Torul ve tekrar Zigana köyüne bağlantı yaparak tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.



Hedeflerinin Zigana coğrafyasına daha büyük yatırım yapmak ve araçları daha da artırıp hizmet vermek olduğunu dile getiren Şahin, özellikle maceraseverlerin, Arap turistlerin ve fotoğrafçıların ATV hizmetine ilgi gösterdiğini söyledi. Dağ bisikleti turlarının yaz aylarında başlayacaklarını ifade eden Şahin, Zigana Dağı'ndan Limni Gölü'ne, oradan da Zigana köyüne olan yolun beton ve parke kaplı olması nedeniyle bisikletlerin yoğun ilgi görmesinin beklediklerini dile getirdi.



Köy sakinlerinden Burak Özgün ise Zigana köyünde oturduğu ve Gümüşhane'de çalıştığını belirterek, "Abilerimiz böyle bir hizmet yaptılar. Bizde elimizden geldiğince onlarla birlikte oluyoruz. Hem köyümüz adına hem de Gümüşhane adına güzel şeyler yapılıyor. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.



ATV turuna katılan fotoğrafçılarla köy merkezinden Limni Gölü'ne giden ve parkur boyunca hem yaz hem de kış mevsiminin güzellikleri bir arada görebilecekleri bir parkuru zevkle tamamladıklarını kaydeden Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Nida Ordu ise arkadaşlarıyla geldiği ATV turlarının çok keyifli olduğunu belirterek herkesi davet etti. - GÜMÜŞHANE