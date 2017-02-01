Devegeçidi Baraj Gölünde Kuş Sayımı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Ergani Şefliği ekiplerince Devegeçidi baraj gölünde su kuşu sayımı yapıldı.

Devegeçidi Baraj Gölünde Kuş Sayımı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Ergani Şefliği ekiplerince Devegeçidi baraj gölünde su kuşu sayımı yapıldı.

Kurum görevlileri Çevre Mühendisi Murat Yıldırım ve Nevzat Çiftçi tarafından yapılan sayımda, baraj gölündeki su kuşlarının tahmini envanteri çıkarıldı.

Söz konusu kuş sayımlarının her yıl düzenli yapıldığı belirtildi.

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