Deve Güreşinden Elde Edilen Gelir Okula Harcanacak

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki 2. Bayır Deve Güreşi Festivali'nde, yaklaşık 120 deve güreşti.



Bayır Mahallesi'ndeki alanda yapılan güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi sahanın kenarına yerleştirilen kamyon ve traktör kasaları ile tribünlerden izledi.



Festivalde, Muğla, Antalya, Denizli, Aydın ve İzmir'den getirilen yaklaşık 120 deve güreşirken, müsabakalardan galip ayrılan hayvanların sahipleri büyük sevinç yaşadı. Uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer ise görevliler tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle bazı vatandaşlar, saha etrafında davul ve zurna eşliğinde piknik yaparken, bazıları da tezgahlarda satışı yapılan deve sucuklarını tattı.



Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bu yıl ikincisi düzenlenen Bayır Deve Güreş Festivali'nden elde edilecek gelirin, mahallede bulunan okulun ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.



Gümüş, deve güreşlerinin Yörük kültürünün bir ürünü olduğunu ve bu kültürü sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.