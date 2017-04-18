Devasa Yat 1 Günde Dolacak

Rus demir tüccarlarından metalürji şirketi sahibi Victor Rashnikov'un, 'Ocean Victory' isimli 120 metre uzunluğundaki mega yatına, 12 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için milyarder iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Karayip Adaları'na gideceği kaydedildi.