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Dev Zirvede 'Korumacılık' Kartı Açılıyor!
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Dev Zirvede 'Korumacılık' Kartı Açılıyor!

Küresel arenada gözler ABD-Çin zirvesine çevrildi.

Dev Zirvede 'Korumacılık' Kartı Açılıyor!

Küresel arenada gözler ABD-Çin zirvesine çevrildi. ABD Başkanı Trump'ın Çinli mevkidaşı Cinping ile ilk kez yüz yüze bir araya geleceği iki günlük zirvenin gündeminde Kuzey Kore ve ticari ilişkiler başlıkları öne çıkıyor.

Kaynak: Dunya.com

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