Dev Zirvede 'Korumacılık' Kartı Açılıyor!

Küresel arenada gözler ABD-Çin zirvesine çevrildi. ABD Başkanı Trump'ın Çinli mevkidaşı Cinping ile ilk kez yüz yüze bir araya geleceği iki günlük zirvenin gündeminde Kuzey Kore ve ticari ilişkiler başlıkları öne çıkıyor.