Dev Zirvede 'Korumacılık' Kartı Açılıyor!
Küresel arenada gözler ABD-Çin zirvesine çevrildi.
Küresel arenada gözler ABD-Çin zirvesine çevrildi. ABD Başkanı Trump'ın Çinli mevkidaşı Cinping ile ilk kez yüz yüze bir araya geleceği iki günlük zirvenin gündeminde Kuzey Kore ve ticari ilişkiler başlıkları öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com
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