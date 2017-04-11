Dev Yumurtalar Paskalya Için Boyandı
- Boyanmış dev yumurtalardan detaylar Yumurtalarla fotoğraf çektiren Ukraynalılardan detaylar Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki " St. Sophia" Katedrali'nde Ortodoksların en önemli dini bayramlarından sayılan Paskalya'ya sayılı günler kala yumurta boyama hazırlıkları başladı.
- Boyanmış dev yumurtalardan detaylar
Yumurtalarla fotoğraf çektiren Ukraynalılardan detaylar Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki"St. Sophia" Katedrali'nde Ortodoksların en önemli dini bayramlarından sayılan Paskalya'ya sayılı günler kala yumurta boyama hazırlıkları başladı. Rengarenk motiflerle süslenen 585 adet yumurta Paskalya öncesi katedralin avlusunda sergilendi.
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