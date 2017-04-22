Dev Yılan Sağlığına Kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki dev boa yılanı sağlığına kavuştu.



3 yıldır Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bakılan 9 yaşında, 3 metre ve 25 kilo ağırlığındaki boa yılanı, ağzında çıkan uçuktan dolayı tedavi edildi. Günlük rutin tedavisi yapılan yılan sağlığına kavuştu. 10 gün boyunca düzenli olarak ağzından ilaç tedavi uygulanan boa yılanı uzman bakıcılar sayesinde hızla iyileşti. - BURSA