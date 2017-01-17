Dev Timsah Şoke Etti!

Florida'da bir turist grubunun önünden aheste adımlarla geçen hayvan, sosyal medyada fenomen oldu.


Florida'da bir turist grubunun önünden aheste adımlarla geçen hayvan, sosyal medyada fenomen oldu.


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads