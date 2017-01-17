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Dev Timsah Şoke Etti!
Dev Timsah Şoke Etti!
İnstagram'ın Gözbebeği: Faryal Makhdoom
Dev Timsah Şoke Etti!
17 Ocak 2017 Salı 15:01
Florida'da bir turist grubunun önünden aheste adımlarla geçen hayvan, sosyal medyada fenomen oldu.
Florida'da bir turist grubunun önünden aheste adımlarla geçen hayvan, sosyal medyada fenomen oldu.
Kaynak:
Milliyet.com.tr
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