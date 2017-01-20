Dev Şirketler Trump Dönemine İyimser

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumunda bir araya gelen dünyanın önde gelen şirketlerinin yöneticileri, bugün ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump ile diyaloğun önemine vurgu yaptı ve Trump dönemi hakkında ekonomik anlamda iyimser görüş belirtti.



Alman gazetesi Bild, Davos'taki toplantıya katılan büyük şirketlerin CEO ve başkanlarına Trump döneminden beklentilerini sordu.



Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın Başkanı Tom Enders, "Önemli olan biz Avrupalıların tüm seviyelerde yeni yönetimle diyaloğu aramamızdır." dedi.



Dünya ekonomisinde artık kimsenin birbirinden tamamıyla bağımsız hareket edemeyeceğini kaydeden Enders, "Özellikle büyük şirketlerin böyle bir lüksü yok. Gümrükler ve ticari engeller hepimiz için zararlıdır." diye konuştu.



Lojistik alanında önde gelen Alman şirketi Deutsche Post DHL Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Frank Appel de gümrük vergileri ve ticari engellerin hiçbir zaman işlemediğini savundu. Appel, "ABD şirketlerinin de açık pazarlara ihtiyacı var. Bu yüzden gelecek yıllarda Almanya da dahil olmak üzere büyüme ve iş olanaklarının genişleyeceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.



Japon otomotiv şirketi Toyota'nın Başkanı Takeshi Uchiyamada ise ABD ile hedeflerinin aynı olduğunu belirterek, "Donald Trump Amerika'yı daha güçlü yapmak istediğini söyleyerek daha fazla iş ve yatırım vaadinde bulunuyor. Biz de Amerikan toplumunu bu konuda desteklemek istiyoruz. Bu yüzden hedeflerimiz çok farklı değil." dedi.



"Cumhuriyetçiler iki sene çoğunluğu elinde bulunduracakları için iş yapabilecekler"



İsviçre'nin büyük bankalarından UBS'nin Yönetim Kurulu Başkanı Axel Weber de Trump dönemi hakkında olumlu düşündüğünü dile getirdi. Weber, görüşlerini şöyle aktardı:



"Cumhuriyetçiler gelecek iki sene zarfında ABD Kongresinde çoğunluğu elinde bulunduracakları için iş yapabilecekler. Bu süre zarfında ekonomi odaklı bir siyaset izlenecek. Bu, dünya konjonktürüne yardımcı olacaktır. Bu durumun devam edip etmeyeceği ise Çin ile ABD arasındaki ilişkilere bağlı ve ben de temkinli bir iyimserliğe sahibim."



Çokuluslu mühendislik şirketi Bilfinger'in Başkanı Tom Blades ise ticari engellerin uzun vadede zayıf rekabet gücü için çözüm olmadığını dile getirdi. Blades, "Bunu ABD Başkanı Trump da biliyor. Müşteriler uygun fiyata kalite bekler. Dışlama politikası bu meseleye yardımda bulunmaz." şeklinde konuştu.



Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Başkanı Carsten Spohr, küresel ekonomiye atıfta bulunarak, "Washington'da ne değişirse değişsin küreselleşmiş bir ekonomi, büyüme ve refahın itici gücü olmaya devam edecektir. Bu şekilde dünya genelinde yeni iş olanakları doğuyor. Sadece Lufthansa'da bu sene bu sayı 3 bin. Bununla 3 bin genci daha küreselleşmenin kazananları haline getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Alman kimya şirketi Bayer'in Yönetim Kurulu Başkanı Werner Baumann, Trump'ın ABD'deki konjonktürü ve dünya piyasalarını göz önüne alacağını vurguladı.



ABD'li insan kaynakları danışmanlık şirketi başkanı Jonas Prising ise Trump dönemi için umutlu olduğunu belirterek, "ABD ekonomisi düşük vergi ve daha fazla yatırımdan kar sağlayacak. Bu, büyümeyi teşvik edecek ve Avrupayı da kanatlandıracak. Trump'ın yüksek gümrüklerin sonunda herkes için kötü olduğunu anladığını umut ediyorum." ifadesini kullandı.



Trump dönemine olumsuz bakan tek yönetici ise Osram ve SGL Carbon'un Yönetim Kurulu Üyesi Christine Bortenlanger oldu.



Trump'ın politikalarının ABD açısından kısa vadede olumlu olacağını dile getiren Bortenlanger, bunun Avrupa ve dünya açısından olumsuz olacağı, Almanya'daki büyümeyi durdurabileceği endişesini dile getirdi.