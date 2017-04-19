Dev Otel Zincirleri, Airbnb'nin Yükselişine Dur Demek İstiyor

Geçen yaz Amerika'da Federal Ticaret Komisyonu'nun hedefi haline gelen Airbnb, konaklama ücreti konusunda adil davranmadığı için inceleme altına alınmıştı. Yeni bir baskı oluşturmak isteyen otel zincirleri birleşerek farklı bir yol izlemeye karar verdi.



Konaklama paylaşım şirketi Airbnb, kurulduğu günden bu yana tatil ve konaklama anlayışını bir hayli değiştirerek bir dönüşüm başlatmıştı. Bunun önüne geçmek isteyen birçok kurum ise geçen yazdan itibaren farklı önlemler almaya başlayarak şirkete bir nevi savaş açtı. Önce Federal Ticaret Komisyonu, adil şartlar altında konaklama yasalarını ve fiyatlandırma konusunda soruşturma başlatırken, ardından yeni yapılan bir sunumda Marriott International, Hilton Worldwide ve Hyatt Hotels gibi büyük otel zincirleri bir araya gelerek Airbnb kiracılarının yerel yasaları çiğnediğini öne sürdü.



Airbnb'ye karşı açılan bu savaşlar iki ayrı konu gibi gözükse de otel endüstrisi ikisini bir araya getirerek olaya yeni bir boyut kazandırdı. 2016 yılının başında Airbnb'ye karşı alınan tutumla birlikte iki farklı belgede şirketin gelecekte öngörülen yükselişine karşı aksiyon almak için birleşilmesi gerektiği belirtiliyor. Belgelerde geçtiği üzere "çok yönlü, ulusal bir kampanya başlatarak, yerel, devlet ve federal düzeyde" bir çalışmayla ilerleme kararı alındı. Buna karşın, Marriott CEO'su ise Airbnb'nin hala bu topluluğu bitirebilecek güçte olmadığını iddia ediyor.



Airbnb'yi birçok açıdan sorgulayacaklar





Airbnb, geleneksel otel yaklaşımını yıkmasıyla biliniyor. Şirket 2008 yılında San Francisco'da kurulmuş ve insanların kolaylıkla boş odalarını kiraya verebilmeleri üzerine çalışma prensiplerini belirlemişti. O günden bu yana 150 milyon tatilci Airbnb evlerini tercih etmiş ve şirket 191 ülkede ağını genişletmişti. Bu sürede aynı zamanda Airbnb, 3 milyar dolardan fazla kazanç elde ederek sağlam adımlarla yükselişini sürdürmüştü. Yatırımcılara göre, halka açılması beklenen Airbnb'nin piyasa değeri 30 milyar dolara yakınken, Hilton'un hisselerinin toplam piyasa değerinin 19 milyar dolar ve Marriott'un da 35 milyar dolar olduğu belirtiliyor.



Airbnb'nin bu süreçteki yükselişi otellerin tatil dönemlerindeki fiyatlarını aşağı çekmek zorunda bıraktığı da düşünülüyor. Amerikan Otelciler Birliği bu etkiyi en aza indirebilmek için öncelikle Los Angeles, San Francisco, Boston, Washington ve Miami gibi kilit pazarlara yönelerek sorunu çözmek istiyor.



New York'ta ise, birlik, yerel kuruluşlarla çalışarak Airbnb karşıtı lobi hareketleri geliştirerek öne geçmeyi hedefliyor. Washington'daki bazı politikacılardan da destek alan birlik, Airbnb'nin otel yasalarını çiğnediğini, ayrımcılık düzenlemelerine uymadığını, yerel vergi düzenlemelerine aykırı olduğunu ve güvenlik ihlallerinin gelişebileceğini iddia ediyor.