Dev Operasyonda Kaymakamlık Binası Deaş'tan Alındı

Irak Ordusu, sabah saatlerinde iki koldan DEAŞ'ın elindeki Musul'un Tılkef kasabasına yönelik başlattığı operasyonda kaymakamlık binasını teröristlerden geri aldı. Ordu birlikleri aldıkları binaya bayrak astı.



Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, Irak Ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ele geçirdiği Tılkef kasabasındaki operasyonları hız kesmeden sürüyor. İki koldan başlatılan hava destekli operasyonda ilk olarak kaymakamlık binası kurtarıldı. Bina çevresinde ve içerisinde arama yapan birlikler daha sonra binaya bayrak astı.



İki mahallede çatışmalar şiddetlendi



Irak Ordusu'na bağlı 9'uncu Tümen birlikleri kuzeyden ilerleme sağlayarak kasabanın yüzde 50'sinde denetimin sağladığı bildirildi. Kasabadaki DEAŞ mevzilerinin ise ağır şekilde birlikler tarafından bombalandığı öğrenildi. Ordu birlikleriyle, DEAŞ'lı teröristler arasında yaşanan sıcak temasta yoğun çatışmalar yaşanıyor. Teröristler ile Irak Ordusu'na ait birliklerin Kuds ve Filistin mahallelerindeki şiddetli çatışmaları sürüyor. - MUSUL