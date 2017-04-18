Dev Maçta İlginç Aziz Yıldırım Pankartı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Real Madrid - Bayen Münih maçında 'Aziz Yıldırım istifa' pankartı açıldı.



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş karşılaşmasında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.



Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada ilginç bir pankart yer aldı. Bir Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde tribünde 'Aziz Yıldırım istifa' pankartı açtı.