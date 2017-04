Dev Maç Şifresiz Yayınlanacak!

Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İlk maç Santiago Bernabeau'da oynanacak. Peki Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final Madrid Derbisi'ne sahne olacak. Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İlk maç Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak. Bakalım finale kalan hangi takım olacak? Real Madrid-Atletico Madrid yayıncıları belli oldu. Futbolseverlerin bir süredir sorduğu Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman hangi kanalda? (Şifresiz mi) sorusu yanıt buldu.



Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak ilk karşılaşma 2 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 10 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler'in Cardiff şehrinde oynanacak. Real Madrid-Atletico Madrid maçı saat 21.45'de Tivibu Spor 2'den ve TRT'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.



İki takım son 3 sezonda iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. 2013-2014 ve 2015-2016 yılları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finallerini Real Madrid kazanmıştı.



Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu



Kaleciler: Keylor Navas, Casilla ve Yáñez.



Defans: Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Coentrão ve Danilo.



Orta Saha: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio ve Isco.



Forvet: Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano ve Morata.



Şampiyonlar Ligi hakkında



UEFA Şampiyonlar Ligi (İngilizce: UEFA Champions League) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası futbol turnuvası. UEFA üyesi her ülke şampiyonunun (bazı ülkelerde ilk birkaç sırada yer alan takımların) katıldığı organizasyon, Avrupa'daki en prestijli turnuva konumundadır.



1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla, çift maçlı eliminasyon sistemiyle düzenlenmeye başladı. Bu dönemde şampiyonaya yalnızca, önceki sezonda ülkesinin en üst seviye ligini şampiyon olarak tamamlamış takımlar katılabilmekteydi. 1991-92 sezonuyla birlikte format değişikliğine gidilerek lig usulüyle düzenlenen grup aşaması da turnuvaya eklendi. 1992-93 sezonuyla birlikte organizasyonun adı günümüzdeki şekliyle değiştirildi. 1996-97 sezonuyla birlikte ülke şampiyonlarının yanı sıra, ülkelerin UEFA sırasına göre liglerini şampiyonun ardında tamamlayan bazı takımlar da turnuvaya katılmaya başladı. Günümüzde, bir sezonda aynı ülkeden en fazla beş takım mücadele edebilmektedir. Ligdeki pozisyonu gereğince Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ardındaki takımlar ise, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt seviyesi olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmektedir.



Günümüzdeki formata göre turnuvanın bir sezonu temmuz ortalarında başlar. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleştirilen üç ön eleme turu ve bir play off turu sonrasında, lig usulüyle oynanan grup aşamasına geçilir. 22 takım direkt olarak grup aşamasında turnuvaya dahil olurken, önceki turlardan gelen 10 takımın eklenmesiyle toplamda 32 takım bu aşamada yer alır. 4'er takımdan oluşan 8 grupta oynanan maçlar sonucunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselir, üçüncü sıradaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne gider. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan eleme aşamasındaki maçlar sonunda, mayıs ayında oynanan tek ayaklı final maçıyla birlikte sezon tamamlanır. Şampiyon olan takım, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanır.



Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 farklı ülkeden 22 farklı takım şampiyon oldu, 12 takım ise birden fazla şampiyonluk yaşadı. Kazandığı 11 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım Real Madrid iken, İspanya takımları toplamda kazandığı 16 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ülkesidir. Real Madrid, kupanın ilk beş sezonunda üst üste şampiyon olarak en uzun şampiyonluk serisini elde etmiştir. Organizasyonun tamamlanan son sezonu olan 2015-16 sezonunda ise şampiyonluğa Real Madrid ulaşmıştır.



Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazanacak?



UEFA, play offlarda kazanan her takıma €2.000.000, elenen her takıma 3.000.000€ ödeme yapar. Gruplara katılan her takıma €12.000.000 verilir. Ayrıca gruptaki her galibiyet için €1.500.000, beraberlik için 500.000€ ödeme yapar.



Ayrıca; ilk eleme turuna katılan takımlara €5.500.000, çeyrek finale çıkan takımlara €6.000.000, yarı finale çıkan takımlara €7.000.000, finali kaybeden takıma ise €10.500.000 ödeme yapılır. Kupayı kazanan takım ise €15.000.000 para ödemesi alır.



UEFA, takımlara dağıttığı parayı "havuz"dan öder. Havuzun bütçesi ise şampiyonanın yayın hakları gelirleri ile belirlenir.



Birinci eleme turu: €200,00



İkinci eleme turu: €300,000



Üçüncü eleme turu: €400,000



Play-off turunda elenen: €3,000,000



Play-off turu kazananı: €2,000,000



Grup aşaması için taban ücret: €12,000,000



Grup maçı galibiyeti: €1,500,000



Grup maçı beraberliği: €500,000



Son 16 turu: €5,500,000



Çeyrek final: €6,000,000



Yarı final: €7,000,000



Kaybeden finalist: €10,500,000



Şampiyon: €15,000,000