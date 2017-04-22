Dev Maç Öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'de Son Durum

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği 90 dakika saat 19.00'da TT Arena'da başlayacak. Ligde bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray ve Fenerbahçe, 28. haftada kozlarını TT Arena'da paylaşacak. Tudor'un göreve gelmesinin ardından 7 maçta sadece 3 galibiyet alan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine dönüm noktası olarak bakıyor. Aslan'ın mağlup olması durumunda, Tudor'un bileti kesilebilir. Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı mağlup ettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe 3. sıraya kuruldu. 2 haftadır derbi hazırlıklarını yapan Dick Advocaat, rakibi yıkmanın planlarını hazırladı. Dev maç öncesinde Galatasaray'da Serdar aziz, Fenerbahçe'de ise Fernandao'nun sakatlığı bulunuyor.



5 YILDIR DEPLASMANDA KAZANAN YOK



İki takım arasında oynanan son maçlara bakıldığında deplasman takımları son yıllarda galibiyet elde edemiyor. En son 22 Nisan 2012 tarihinde Fenerbahçe, rakibini TT Arena'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. O tarihten bu yana oynanan 10 lig maçında deplasman takımı kazanamadı. Bu maçlarda iki takım 3 kez birbirlerine üstünlük kuramazken, Fenerbahçe 4, Galatasaray da 3 galibiyet elde etti.



GALATASARAY EVİNDE ÜSTÜN



İki takım bugüne kadar Galatasaray'ın ev sahipliğinde 175 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 74 galibiyet elde ederken 56 maçta beraberlik çıktı. Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 45 kez mağlup etti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplamda oynadığı karşılaşmalarda ise sarı-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. İki ekip bugüne kadar 383 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 144-122 üstünlüğü var. İki takım arasındaki 117 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



(Bozhan Memiş/İHA)