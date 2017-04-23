Dev Maç 4 Dakika Geç Başladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi, Muslera'nın koruduğu kalenin filelerinin düzeltilmesi için 4 dakika geç başladı.



TT Arena'da oynanan karşılaşma, kale filesindeki hata nedeniyle 4 dakika geç başladı. Hakem Fırat Aydınus, yardımcısının uyarısıyla oyunu geç başlattı. Muslera'nın koruduğu kaledeki filelerin yerine oturmadığı konusunda Aydınus'u uyaran yardımcısı, filelerin düzeltilmesini istedi. Görevliler, fileleri yerine oturttuktan sonra karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. - İSTANBUL