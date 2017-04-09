Dev Lastik Kamyonlar Yarıştı

Rusya'da trafikte ilginç bir görüntü yansıdı bir araç kamerasına. Kum yüklü bir kamyonun dev lastiği, bir anda yerinden çıktı ve hoplaya zıplaya yol kenarında ilerlemeye başladı.



Durumu fark etmeyen kamyon şoförü yoluna devam ederken, lastik de bir trafik tabelasına çarpıp durdu. Lastiğin o sırada yol kenarındaki anne ve bebeğine çarpmaması, muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.



(İHA)