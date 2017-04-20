Dev Lale Halısı Havadan Görüntülendi

İstanbul'un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanı'nda bu yıl da dev lale halısı hazırlandı. 564 bin lalenin kullanıldığı halı turistlerin ilgi odağı haline gelirken, dev lale halısının havadan çekilen görüntüleri kendisine hayran bıraktı.



İstanbul'un fethinin 564. yılı dolayısıyla hazırlanan 1453 metrekarelik halının yapımı tamamlandı. Sultanahmet Camisi ve Ayasofya Müzesi arasında oluşturulan toprak platformda 564 bin lale kullanıldı. Bu yıl 3. defa yapılan "dünyanın en büyük lale halısı" turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Halı motifi kullanılarak dizayn edilen lalelerin önünde fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler manzaranın keyfini çıkardı.



"Dünyanın en büyük lale halısı" için Sultanahmet'e gelen vatandaşlar bu dönemi özellikle beklediklerini söyledi. Eşine laleleri göstermek için video çeken Hacı Maden de; "Bu Sultanahmet'teki güzellikler dünyada yoktur. Bunu yapanlardan bu ana getirenlerden Allah razı olsun." dedi.



Lale halısı için alanın iki ayrı noktasına fotoğraf platformu kuruldu. Görevlilerin kontrolünde platforma çıkan yerli ve yabancı turistler halıyı tamamen görebiliyor. "Dünyanın en büyük lale halısı"nın resmi açılışı 22 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından gerçekleştirilecek.Öte yandan lale halısı havadan görüntülendi. Sultahmet Meydanı'nda sergilenen halının havadan çekilen görüntüleri hayran bıraktı.



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