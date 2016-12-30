Uşak Üniversitesi öğrencileri, Bir Eylül Kampüsü'nde 5,5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yaptı.



Uşak'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Uşak Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı (GiTMEDYA) öğrencileri dev bir kardan adam yapmak üzere sosyal medya üzerinden harekete geçti.



Öğrenci yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler kampüs içerisinde topladıkları karları merdiven yardımıyla üst üste yığarak, yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından 5,5 metre yüksekliğinde kardan adam yaptı.



Gençlerin "GiTMEDYA" adını verdikleri kardan adam, üniversite öğrencileri ve çalışanlarından büyük ilgi gördü.



Öğrencilerden Emin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bugüne kadar yapılmış en büyük kardan adamı yaptıklarını belirtirken, "Kar çok yağdığı için böyle bir etkinlik yapalım dedik. Bir temel oluşturarak üzerine kalıplar halinde karları yığdık. Yaklaşık 9 saat sürdü kardan adamı yapmak. Havanın soğuk olmasına rağmen bitirmeyi başardık. Herkes kardan adam önünde fotoğraf çektirdi ve sosyal medyada paylaştı"dedi.



Gülşah Aktaş ise "Daha önce Fırat Üniversitesinde 5 metre uzunluğunda kardan adam yapıldığını duymuştuk. Biz bu rekoru kırdık. Başka bir üniversitede bu boyutlarda bir kardan adam yapılmadı" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, öğrenciler kardan adam yaparken cep telefonuyla çektikleri hızlandırılmış görüntüleri sosyal medyada paylaştı.