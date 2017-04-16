Dev Jeneratör Gemi Marmaray İçin Geldi
Marmaray'a elektrik sağlayacak olan dev jeneratör gemi Doğan Bey Yenikapı açıklarına demirledi.
Marmaray'a elektrik sağlayacak olan dev jeneratör gemi Doğan Bey Yenikapı açıklarına demirledi. Daha önce Irak'ta görev yapan 126 Megawatt'lık gemi ürettiği elektriği artık Marmaray'a iletmeye başlayacak.
Kaynak: Dunya.com
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