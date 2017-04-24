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Dev İnşaat Şirketinin Ceo'sundan Suriye İstifası
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Dev İnşaat Şirketinin Ceo'sundan Suriye İstifası

LafargeHolcim'in Üst Yöneticisi (CEO) Olsen, şirketin Suriye'deki silahlı gruplara para ödendiğini itiraf etmesinin ardından istifa etti.

Dev İnşaat Şirketinin Ceo'sundan Suriye İstifası

LafargeHolcim'in Üst Yöneticisi (CEO) Olsen, şirketin Suriye'deki silahlı gruplara para ödendiğini itiraf etmesinin ardından istifa etti.

Kaynak: Dunya.com

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