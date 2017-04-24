Dev İnşaat Şirketinin Ceo'sundan Suriye İstifası

Fransız ve İsviçreli inşaat şirketi LafargeHolcim'in Üst Yöneticisi (CEO) Eric Olsen, şirketin Suriye'deki faaliyetlerine devam etmesi ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi için silahlı gruplara para ödendiğini itiraf etmesinin ardından istifa etti.



İsviçre haber ajansı Swissinfo'nun haberine göre, dünyanın en büyük çimento üreticisi LafargeHolcim Group'un Üst Yöneticisi Olsen'in istifası, şirketin yönetim kurulu tarafından kabul edildi.



Fransız sanayi şirketi Lafarge ve İsviçre çimento şirketi Holcim'in birleşmesiyle kurulan dev şirketin CEO'su Olsen'in görevini yeni atama yapılıncaya kadar şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Beat Hess'in yürüteceği açıklandı. Olsen, iki yıl önce bu göreve getirilmişti.



LafargeHolcim şirketi mart ayında yaptığı açıklamada, Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmek ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi için silahlı gruplara para ödendiğini itiraf etmişti.



Olsen, istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Kararım, son günlerde (şirketin) Suriye davasıyla ortaya çıkan güçlü gerilimlerin çözümüne katkıda bulunacağıma olan inancımdan kaynaklanıyor. Yanlış hiçbir şeyin müdahili olmasam ve farkında bile olmasam da ayrılmamın aylardır bu davaya maruz kalan şirketimin huzuruna katkıda bulunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.



Şirketin dünya genelinde 90 bin çalışanıyla elde edilen başarısından gurur duyduğunu belirten Olsen, şirketin Suriye'deki faaliyetlerine yönelik iç çekişmelerin bastırılması adına istifasının gerekli olduğunu dile getirdi.



Şirketin Suriye'deki yasa dışı ödemelerine ilişkin Fransız savcıların başlattığı soruşturma halen devam ediyor. Fransa'daki bazı insan hakları kuruluşları, terör örgütü DEAŞ militanlarına ödendiği iddia edilen paraların savaş suçlarının işlenmesine yardımcı olduğu iddiasıyla şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Fransız basınında yer alan haberlerde de şirketin yaptığı ödemelerden bir kısmının terör örgütü DEAŞ'a gönderildiği kaydedilmişti.