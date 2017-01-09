Dev Gibi Bir Cpu Soğutucu!

Bu haber oyun bilgisayarı hayranlarına geliyor. MSI her sene olduğu gibi CES 2017'ye de parıltılı ve biraz da abartılı bilgisayar parçalarıyla katıldı.



Listemizde ilk olarak Core Frozr XL CPU soğutucusu var. Soğutucu, gerçek bir canavarı andırıyor. MSI işlemci soğutma işine bir kaç ay önce, hemen aşağıda göreceğiniz Core Frozr L ile girmişti.







Işıklandırılmış logosu dışında tasarımı da MSI havası estiriyor, yine de çok cesur bir tasarım sayılmaz. Özellikle yeni Core Frozr XL ile karşılaştırıldığında gerçekten sönük kalıyor.







MSI temsilcisi maalesef Core Frozr XL'in teknik özellikleriyle ilgili fazla bir bilgi paylaşmadı. Ancak sadece dış görünümünden yola çıkarak devasa bir soğutucu olduğunu, 120mm fanları ve parlayan kırmızı ejderha tasarımını görebiliyoruz.







Ayrıca, MSI'dan yeni bir grafik kartı kutusunu da izleyicilere tanıttı. İsmi GUS (Graphics card Update System) olan bu ürünün de yine göz kamaştıran bir tasarımı ve led ışıklandırmalı logosu var.







CES'te sunuma çıkan bu ürünlerin tümünün 2017'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.