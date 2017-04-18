Dev Derbinin Tarihi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.

Dev Derbinin Tarihi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29-33. haftaları arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Bu açıklama sonucunda ligin 30. haftasında oynanacak olan derbinin tarihi de belli oldu. 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

(İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Spor Toto Süper Lig, Sarı Lacivertliler, Futbol Federasyonu, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe, Süper Lig, Besiktaş