Dev derbinin hakemi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Yaşar Kemal Uğurlu.
Kupadaki bir diğer önemli eşleşme olan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçındaysa Mete Kalkavan düdük çalacak.
(İHA) - İSTANBUL
Dev Derbinin Hakemi Açıklandı
Dev derbinin hakemi belli oldu.
Dev derbinin hakemi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.