Dev Derbinin Hakemi Açıklandı

Dev derbinin hakemi belli oldu.

Dev Derbinin Hakemi Açıklandı

Dev derbinin hakemi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Yaşar Kemal Uğurlu.

Kupadaki bir diğer önemli eşleşme olan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçındaysa Mete Kalkavan düdük çalacak.

(İHA) - İSTANBUL

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