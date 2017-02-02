Dev Derbinin Hakemi Açıklandı

Dev derbinin hakemi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.



Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Yaşar Kemal Uğurlu.



Kupadaki bir diğer önemli eşleşme olan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçındaysa Mete Kalkavan düdük çalacak.



(İHA) - İSTANBUL