Dev Derbide Şok Olay!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Dev Derbide Şok Olay!

51. dakikada tribünlerden sahaya yabancı maddeler, 60'da ise ses bombası atıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 2. yarısında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. İlk olarak 51. dakikada tribünlerden, Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı maddeler atıldı. Bir cep telefonu Fenerbahçe kalecisinin bacağına isabet etti. Sabri Sarıoğlu ve Selçuk İnan, taraftarları sakinleştirdi, Galaltasaraylı oyuncular yabancı maddeleri topladı.

60. dakikada ise sahaya ses bombası atıldı. Maç kısa bir süre durdu.

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