Dev Derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi Ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE'NİN ARKASINDA

Şampiyonluk yarışında 61 puanlı lider Beşiktaş'ın gerisinde olan takımlardan Fenerbahçe 50 puanla üçüncü sırada yer alırken, Galatasaray ise 49 puanla dördüncü durumda bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

İKİ TAKIM DA KÖTÜ DURUMDA

Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak. Süper Lig'deki son maçında Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Galatasaray 49 puanla dördüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 50 puanla üçüncü durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğiyle oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılarak rakibinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli sakatlığı bulunan Serdar Aziz dışında eksik bulunmuyor.

FENERBAHÇE İKİNCİLİĞİ İSTİYOR

Lig lideri Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde son 7 haftaya giren sarı-lacivertliler, ikincilik iddiasını devam ettirmek için Türk Telekom Arena'dan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Süper Lig'de son iki maçını kazanarak puanını 50'ye yükselten sarı-lacivertliler, ikinci Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde, dördüncü Galatasaray'ın ise 1 puan önünde üçüncü sırada haftaya başladı. Son 4 deplasman maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da dış sahada yenerek ilk 3 sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

VAN DER WIEL VE FERNANDAO YOK

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel'in derbide forma giymesi zor gözüküyor. Kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao da derbide yer alamayacak.

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Lens, Aatif, Robin van Persie